Наразі проти компанії вже подали позов.

Космічну компанію з Люксембурга Spacety Luxembourg SA підозрюють у передачі супутникових знімків бойовиками з ПВК "Вагнер", які беруть участь у повномасштабній війні в Україні. Також її звинувачують у ймовірному порушенні санкцій ЄС і законодавства 2018 року щодо експортного контролю.

Як пише Euractiv, Мінекономіки та Міністерство закордонних і європейських справ Люксембургу подали позов проти компанії.

Зазначається, що у зв'язку зі скандалом Люксембурзький інститут науки і технологій (LIST) та Університет Люксембургу призупинили співпрацю зі Spacety. Це сталось одразу після санкцій США та заяв міністерств. Водночас сама космічна компанія заперечує всі звинувачення.

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Однак за даними ЗМІ, відповідні супутникові знімки були передані російським бойовикам у січні цього року.

Війна в Україні: ПВК "Вагнера"

За даними британської розвідки, в Україні воює до 50 тис. бойовиків ПВК. "Вагнерівці" стали ключовим компонентом у російські агресії проти України.

У січні США внесли ПВК до переліку міжнародних злочинних організацій та запровадили санкції проти її керівників. Однак Конгрес вимагає тепер внести "Вагнер" до списку терористичних організацій.

Днями Сейм Литви визнав російську ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

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