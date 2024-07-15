Саллівана просять оцінити здатність Росії протидіяти американським озброєнням, розміщеним в Україні, а також ступінь того, наскільки Москва могла поділитися "отриманими уроками" з Китаєм.

Двопартійний комітет Конгресу США закликав Білий дім розкрити деталі того, чи ділилася Росія з Китаєм інформацією про те, як протидіяти американській зброї, що використовується на полі бою в Україні. Про це пише Reuters.

У листі до радника Білого дому з питань національної безпеки Джейка Саллівана, який потрапив у розпорядження Reuters, комітет Палати представників з питань Китаю попередив, що адаптація РФ до протидії певним системам озброєнь США, "ймовірно, буде поширюватися" на Китай, включаючи російську радіоелектронну боротьбу проти американських високоточних боєприпасів.

"Ми повинні передбачити і дійсно діяти, виходячи з припущення, що Росія передає КНР інформацію про вразливі місця або засоби протидії американським і союзницьким системам озброєнь", – написали голова комітету республіканець Джон Муленаар і провідний демократ Раджа Крішнамурті. Відео дня

Законодавці посилаються на повідомлення ЗМІ та аналітичних центрів про підтримку Китаєм військової промисловості Росії та "тривожний рівень російської адаптації", який підірвав ефективність кількох невизначених американських систем озброєнь. Вони попросили Саллівана оцінити здатність Росії протидіяти американським озброєнням, розміщеним в Україні, а також ступінь того, наскільки Москва могла поділитися "отриманими уроками" з Китаєм.

Також від Білого дому вимагають розкрити інформацію про будь-які військові зусилля Китаю, спрямовані на відображення російських військових інновацій. Рада національної безпеки Білого дому не відразу відповіла на запит про коментарі.

Зазначається, що США є одним із найбільших партнерів України. Країна надала понад 50 мільярдів доларів військової допомоги з 2022 року, коли почалося російське вторгнення.

Американська зброя в Україні

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сили оборони використовують чимало зразків західного озброєння, зокрема і те, що було надане Сполученими Штатами. Деякі з цих систем на певних етапах вважалися "геймченджером", проте згодом їхня ефективність на полі бою знизилася.

До прикладу, ефективність американських снарядів Excalibur різко впала з 70 до 6% за шість тижнів активного їх застосування в Україні. Так, Excalibur демонстрував гарний результат, однак врешті здав позиції через адаптацію до них російських систем РЕБ.

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