Президент РФ давно планував вторгнення в Україну, але нинішня війна в Україні стала можливою, у тому числі й через "слабкість США".

Україна повинна зберегти свій суверенітет і відтіснити росіян до їхніх кордонів, але Києву потрібна артилерія більшої дальності.

Про це заявив конгресмен-республіканець від штату Техас Майкл Маккол в інтерв'ю грузинській службі "Голосу Америки".

Він підкреслив, що США повинні дати Україні все, що необхідно для протистояння російській агресії.

"Україна здивувала весь світ тим, що зробила: нам говорили, що все закінчиться за чотири дні, а йде вже четвертий місяць її опору. Зараз настав критично важливий момент, так як Росія розширює захоплені території, і Києву потрібна артилерія більшої дальності, щоб він міг не тільки протистояти росіянам, але й перевершити їх по силі", - сказав Маккол.

Конгресмен зазначив, що вторгнення в Україну для Путіна було лише питанням часу, оскільки він давно планував це. Але рішення вторгнутися в Україну глава Кремля прийняв, оскільки побачив прояви слабкості в політиці нинішньої адміністрації Білого дому, яка полягала в знятті санкцій з "Північного потоку-2" і виведенні військ США з Афганістану.

"На мій погляд, він побачив слабкість у нинішньому президентові США - особливо переконавшись, як було здійснено виведення наших військ із Афганістану, а також після виведення "Північного потоку-2" з-під санкцій. Путін побачив, що президент США поступається нашими власними інтересами безпеки... Щоб дозволити Путіну добудувати трубопровід в Європі, і зробити Європу залежною від енергоносіїв Путіна... Це було великою помилкою... Путін розгледів у всьому цьому слабкість і прийняв рішення [вторгнутися в Україну]", - вважає Маккол.

Конгресмен-республіканець зазначив, що Україна повинна зберегти свій суверенітет і відтіснити росіян до їхніх кордонів, і в цьому повинна полягати політика США і НАТО.

"Я хочу, щоб українці перемогли, краще раніше, ніж пізніше, або, принаймні, стримали росіян і змогли їх витіснити. Якщо цього не відбудеться, то ми отримаємо довгостроковий конфлікт, а довгостроковий конфлікт нікому не потрібен", - сказав Маккол.

Він також зазначив, що говорити про переговори зараз складно через скоєні Росією військові злочини.

"Ми задокументували це... Путін перейшов серйозну межу, скоївши військові злочини, і це дуже ускладнює ситуацію. Але, зрештою, питання проведення переговорів залежить від українського народу і президента Володимира Зеленського", - вважає Маккол.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифицировать" країна.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис.

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