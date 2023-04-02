Варшава збирається закупити 800 згаданих ракет.

Польща продовжує розширювати свій арсенал. Держава закупить 800 керованих протитанкових ракет Hellfire. Конгрес США вже схвалив продаж.

Такою інформацією на своєму офіційному акаунті в Twitter поділився міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він написав: "Конгрес США схвалив купівлю Польщею 800 ракет Hellfire для оснащення польських гвинтокрилів підтримки AW149 і, зрештою, Apache. Ми вступаємо в переговори про ціну".

Нагадаємо, AGM-14 Hellfire — це протитанкова ракета класу "повітря-земля" американського виробництва. Вона має напівактивне лазерне і активне радіолокаційне наведення. Такі ракети в основному встановлюються на гелікоптери вогневої підтримки і використовуються для знищення ворожої техніки. Максимальна дальність ураження Hellfire — 10 кілометрів.

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Україна отримала згадані ракети від Норвегії на початку вересня. Інструктори зі скандинавської держави також навчили бійців ЗСУ використовувати Hellfire.

Польща посилює свою армію

США готові за символічний долар продати Польщі 24 літаки F-22 Raptor, які були достроково зняті з використання. Це буде компенсація за передачу Міг-29 Україні.

Британія теж готова відшкодувати Польщі відправку винищувачів для ЗСУ. Раніше Лондон постачав Варшаві танки замість переданих Т-72 Києву.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наприкінці березня заявив, що всі підприємства оборонно-промислового комплексу держави збільшать виробництво боєприпасів як для української, так і польської армій.

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