Активізацію руху пов’язують з тим, що багато громадян повертаються до України перед Великоднем.

Прикордонники попереджають про збільшення черг у пунктах пропуску на польському-українському кордоні.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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"На західних кордонах України, зокрема українсько-польському, відмічається збільшення кількості осіб, що слідують до України. Дана активізація руху пов’язана з тим, що багато наших співвітчизників слідують в Україну напередодні Великодніх свят", - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, це місцями призводить до збільшення часу очікування на перетин кордону.

Так, в основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею, таких як "Шегині" і "Краківець", зафіксовано накопичення пасажирського транспорту на в’їзд до України.

"З урахуванням цього прикордонники збільшили кількість персоналу для оформлення подорожніх, а також систематично взаємодіють із закордонними колегами з метою реагування на зміни ситуації. Також рекомендуємо обирати менш завантажені на в’їзд до України пункти пропуску "Угринів", "Рава-Руська", "Смільниця", - закликали у ДПСУ.

Ситуація на кордонах України: що відомо з актуального

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