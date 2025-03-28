США вимагають від України компенсувати всю надану допомогу.

У новому проєкті угоди про видобуток корисних копалин США вимагають від України відшкодувати всю допомогу, надану після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

Згідно з аналізом "ЄвроПравди", яка має у своєму розпорядженні текст угоди, Україна зобов'язується компенсувати США вартість усієї допомоги - бюджетної, військової та гуманітарної. При цьому, за даними Інституту Кіля, сума такої допомоги оцінюється в 123 мільярди доларів.

Згідно з текстом угоди, Україна повинна конвертувати доходи Фонду в долари і перераховувати їх на рахунки американської сторони за запитом без комісій.

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Джерелами доходу Фонду стануть 50% вартості всіх нових ліцензій і рентних платежів за розробку надр України та 50% доходів від інфраструктурних об'єктів (деталі цього пункту в угоді не розкрито).

При цьому угода встановлює жорсткі зобов'язання для України погашати "борг" перед США вчасно - інакше передбачено щорічне його збільшення на 4%.

Це означає, що чим довше Київ відкладатиме виплати, тим більше коштів доведеться компенсувати, зазначають в "ЄП".

Угода зі США про цінні копалини

Днями США передали Україні новий варіант угоди, який передбачає контроль над українськими надрами без надання гарантій безпеки. Українські політики висловили занепокоєння з приводу цієї пропозиції, вважаючи її кроком назад.

Як зазначає Bloomberg, нова версія угоди про українські корисні копалини свідчить про намір керівництва США прибрати до рук Америки всі українські ресурси та заблокувати доступ до них для Європи.

А в The Times назвали її "черговим приниженням" для України.

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