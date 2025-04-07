Міністр фінансів Бессент пояснив чому Трамп насідав на Україну, щоб та якнайшвидше підписала угоду про видобуток корисних копалин. Мовляв, у нього був деякий план.

Президент США Дональд Трамп мав намір використати угоду з Україною щодо надр як інструмент для залучення Росії до переговорів.

Задум глави Білого дому розкрив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю скандальному журналісту Такеру Карлсону. Глава мінфіну повідав, що після підписання угоди Трамп хотів звернутися до російського диктатора Путіна з повідомленням, що США підтримують Україну - "але в економічному контексті", і це, за його задумом, стало б стимулом для РФ погодитися на переговори.

Бессент засмутився, що цей план зірвався, але висловив переконання, що ще не пізно все виправити.

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"Це не був хижацький контракт у китайському стилі, коли ви віддаєте шахти або порт в обмін на кредит, який все одно не зможете повернути... Це могло б бути справжнє економічне партнерство", - висловив своє переконання американський чиновник.

Він додав, що угоді заважають ті, хто "заліз у фінансову шухляду", оскільки США, згідно з угодою, мали б контролювати фінансові потоки.

Угода про корисні копалини України

Спочатку угоду про корисні копалини планували підписати наприкінці лютого, проте плани зірвалися через публічну сварку між президентом України Володимиром Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Потім переговори щодо надр відновилися, але США висунули Україні ще більш рекетирські умови. При цьому сам документ не передбачає будь-яких грошей на відновлення України після війни.

Як написало видання The Washington Post із посиланням на українських чиновників, угода має такий вигляд, ніби "Україна програла війну США, була окупована, і тепер має платити довічні репарації".

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