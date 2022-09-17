Чарльз ІІІ і принц Вільям без попередження з’явилися поруч з чергою на Набережній Альберта.

Король Великобританії Чарльз ІІІ та принц Вільям несподівано вийшли привітатися з людьми, які годинами стоять у багатокілометровій черзі, щоб віддати шану померлій королеві Єлизаветі ІІ у Вестмінстерській залі.

Як повідомляє BBC, Чарльз ІІІ і принц Вільям без попередження з’явилися поруч з чергою на Набережній Альберта, у ділянці черги, де люди стоять ще з ночі, та привітались з ними. "Сподіваюсь, ви не надто замерзли", - сказав король, а принц Вільям подякував за готовність чекати так довго. Люди у відповідь висловлювали співчуття та підбадьорилися.

Оглядачі побачили у цьому жесті прагнення нового монарха до більш неформального й наближеного до людей стилю правління.

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Сьогодні вранці прогнозований час очікування у черзі на прощання з Єлизаветою ІІ перевищував 24 години, приєднання до черги ще раз призупиняли через завелику кількість охочих і знову відкрили лише опівдні. Зараз час очікування знов скоротився до 14 годин.

В Нацслужбі здоров’я повідомили, що за увесь час допомога медиків знадобилась вже 435 особам серед тисяч людей, які стояли у черзі. Найчастіше причиною ставало те, що люди непритомніли від втоми, дехто при цьому отримав травми голови. Близько 40 людям знадобилася госпіталізація.

Нагадаємо, похорон королеви Єлизавети II відбудеться 19 вересня. На церемонії прощання очікують близько 2000 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльз III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

А 10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великобританії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

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