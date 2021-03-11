Антикризовий пакет Байдена передбачає виплату 1400 доларів для платника податків або ж 2800 доларів для подружжя.

Палата представників Конгресу США у середу, 10 березня, остаточно схвалила антикризовий пакет президента Джо Байдена на суму 1,9 трильйона доларів.

Це рішення підтримали 220 членів Палати представників, тоді як 211 проголосували проти. Раніше пакет уже підтримав Сенат США, де за нього проголосували винятково демократи, повідомляє DW.

Антикризовий пакет передбачає, зокрема, розширення допомоги з безробіття до $300 на тиждень, а також виплату 1400 доларів для платника податків або ж 2800 доларів для подружжя, якщо їхні річні доходи не перевищують $70 тисяч або $150 тисяч відповідно. Пакет також передбачає податкові пільги для родин із дітьми та без.

Система освіти отримає загалом приблизно $170 мільярдів допомоги, ресторани та бари - $25 мільярдів. На тестування на коронавірус буде витрачено $46 мільярдів, а на пришвидшення вакцинації від коронавірусу - приблизно $14 мільярдів. Також пакет передбачає $30 мільярдів допомоги для родин, які не здатні оплатити орендну плату за житло та комунальні послуги.

"Сьогодні ми маємо рішення, що призведе до надзвичайних наслідків. Рішення, важливе для мільйонів американців, яке рятує життя та засоби для існування", - заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

Реакція Джо Байдена на ухвалення документа

"Допомога вже тут", - написав у Twitter після голосування президент США Джо Байден. Він запевнив, що підпише пакет у п'ятницю, 12 березня.

У заяві президента США, яку розповсюдив після голосування Білий дім, вказується, що "переважний відсоток американців" підтримує запропоновану програму допомоги національній економіці, і сьогодні "їхній голос був почутий", передає Голос Америки.

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У заяві наголошується, що тепер прямі виплати в розмірі $1400 отримають 85% американських родин. Крім того, будуть розширені заходи допомоги малому бізнесу, людям, які втратили роботу в результаті пандемії, а також дітям з малозабезпечених сімей.

"Цей законопроект спрямований на те, щоб дати хребту нашої нації - трудящим, які забезпечують щоденну життєдіяльність, працівникам, які вибудували цю країну, людям, які підтримують її, - шанс для боротьби", - йдеться в президентському посланні.

Байден висловив особливу подяку спікерові Палати представників Ненсі Пелосі і всім законодавцям, які підтримали запропонований "план порятунку Америки".

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Автор: Олександр Топчій