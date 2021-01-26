Він зазначив, що якщо характеризувати те, що відбувається в світі одним словом, то це "крихкість".

Економічна криза, яка сталася на тлі пандемії коронавірусу, найгірша за століття.

Читайте такожЕкономісти підрахували, в скільки Німеччині обійдеться дистанційне навчання під час пандеміїТаку думку висловив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. При цьому він нагадав, що через коронавірус померло 2 млн осіб.

"Якщо характеризувати те, що відбувається в світі одним словом, то це "крихкість"... померли 2 млн людей, і ми знаходимося в гіршій економічній кризі приблизно за сто років. Ми бачимо це в нерівності між людьми і країнами", - сказав Гутерріш на "Давоському порядку денному" по відеозв'язку, передає kommersant.

За даними ООН, світова економіка в 2020 році скоротилася на 4,3%. Криза, викликана вірусом, названа найсильнішою за останні 90 років. За оцінками експертів ООН, пандемія найсильніше вдарила по розвинених країнах, оскільки багато європейських країн і деякі штати США вжили жорстких карантинних заходів на початку пандемії.

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Автор: УНІАН