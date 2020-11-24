Папа Римський Франциск розкритикував людей, які відмовляються носити маски, а також виходять на акції протесту через карантинні обмеження в розпал пандемії коронавірусу.
Читайте такожУ МВС розповіли, кого штрафують за відсутність маски в першу чергу
Свою позицію він озвучив у новій книзі "Давайте мріяти: шлях до кращого майбутнього", пише НВ із посиланням на CNN.
За словами понтифіка, так звані антимасочники "живуть у своєму маленькому світі інтересів" і навряд чи вийдуть протестувати проти "нетрів, де у дітей немає води й освіти", або проти "великих сум, спрямованих на торгівлю зброєю, за допомогою яких можна було б нагодувати все людство і дати освіту всім дітям".
"Деякі групи протестували, відмовляючись дотримуватися дистанції, виступаючи проти обмежень на поїздки - як ніби заходи, які уряди повинні вводити для блага свого народу, є свого роду політичним нападом на їхню незалежність або особисту свободу!",- звернувся Папа Франциск.
Франциск високо оцінив план дій багатьох урядів у боротьбі з пандемією COVID-19, але разом із тим піддав критиці ті країни, які відмовилися визнати небезпеку коронавірусу.
Вас також можуть зацікавити новини
- Байден збирається ввести в США обов'язкове носіння масок
- Епідеміологи США розповіли, чи захищає носіння маски при коронавірусі
- У ВООЗ назвали умову, за якої країни Європи можуть уникнути жорсткого карантину
- "Новини будуть поганими": Білл Гейтс дав прогноз розвитку пандемії COVID-19 на півроку
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram