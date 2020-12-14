Згідно з початковими повідомленнями, 45 жителів отримали позитивний результат, хоча телекомпанія VRT повідомляє, що це число досягло 75, включаючи 14 співробітників.

У Бельгії після візиту Санта-Клауса у мешканців будинку для людей похилого віку діагностували коронавірус.

Читайте такожЯк захиститися від коронавірусу: основні правила та рекомендаціїПро це пише Sky News.

Влада муніципалітету Мол проводить розслідування після того, як десятки мешканців будинку для людей похилого віку отримали позитивний результат на COVID-19 після візиту людини в костюмі Санта-Клауса.

Чоловік захворів і у нього виявили коронавірус. Після цього влада почала тестувати мешканців будинку.

Згідно з початковими повідомленнями, 45 жителів отримали позитивний результат. Телекомпанія VRT повідомляє, що це число досягло 75, включаючи 14 співробітників.

Мер муніципалітету Вім Кейерс сказав VRT, що візит був "зроблений з найкращими намірами, але він не вдався".

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Автор: Людмила Жерновська