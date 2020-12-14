У Бельгії після візиту Санта-Клауса у мешканців будинку для людей похилого віку діагностували коронавірус.
Читайте такожЯк захиститися від коронавірусу: основні правила та рекомендаціїПро це пише Sky News.
Влада муніципалітету Мол проводить розслідування після того, як десятки мешканців будинку для людей похилого віку отримали позитивний результат на COVID-19 після візиту людини в костюмі Санта-Клауса.
Чоловік захворів і у нього виявили коронавірус. Після цього влада почала тестувати мешканців будинку.
Згідно з початковими повідомленнями, 45 жителів отримали позитивний результат. Телекомпанія VRT повідомляє, що це число досягло 75, включаючи 14 співробітників.
Мер муніципалітету Вім Кейерс сказав VRT, що візит був "зроблений з найкращими намірами, але він не вдався".
Вам може бути цікаво
- У будинку для літніх людей на Волині стався спалах COVID-19
- В Італії 101-річна жінка тричі перенесла коронавірус
- У Росії виявили підпільний пансіонат зі стогнучими людьми похилого віку
- У Німеччині пенсіонерка залишила у спадок всьому округу понад 6 мільйонів євро
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram