Через рік після початку пандемії чиновники КНДР раптово наділи медичні маски для захисту від коронавірусу під час з'їзду Трудової партії Кореї. При тому що попередні шість днів з'їзду вони приходили на засідання без них.
Про це свідчать офіційні знімки, опубліковані у вівторок Reuters.
На думку південнокорейського агентства Йонхап, влада КНДР могла вирішити провести основні засідання без масок, оскільки на них виступав Кім Чен Ин, а решта його тільки слухали. А зобов'язати носити маски чиновників вирішили під час невеликих засідань, які передбачають активні дискусії.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Північна Корея лякає громадян "коронавірусним" пилом з Китаю
- Хакери з КНДР атакували виробника вакцини від коронавірусу AstraZeneca - ЗМІ
- У КНДР стратили двох чиновників на тлі заходів по боротьбі з COVID-19
- У КНДР публічно розстріляли порушника карантину
- Кім Чен Ин пообіцяв розширювати ядерний потенціал Північної Кореї
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram