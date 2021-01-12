Варто відзначити, що північнокорейські чиновники вперше з початку пандемії прийшли на з'їзд в масках.

Через рік після початку пандемії чиновники КНДР раптово наділи медичні маски для захисту від коронавірусу під час з'їзду Трудової партії Кореї. При тому що попередні шість днів з'їзду вони приходили на засідання без них.

Про це свідчать офіційні знімки, опубліковані у вівторок Reuters.

На думку південнокорейського агентства Йонхап, влада КНДР могла вирішити провести основні засідання без масок, оскільки на них виступав Кім Чен Ин, а решта його тільки слухали. А зобов'язати носити маски чиновників вирішили під час невеликих засідань, які передбачають активні дискусії.

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Автор: Денис Прядко