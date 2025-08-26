У Росії суд заарештував колишнього начальника 9-го лікувально-діагностичного центру Міноборони РФ генерал-майора Костянтина Кувшинова. Слідство підозрює його в розкраданні 57 млн рублів (близько 708 тисяч доларів), які були виділені на закупівлю медичного обладнання, пишуть росЗМІ.
Зазначається, що підвідомча Міноборони РФ військово-медична організація уклала у 2022 році контракт із компаніями "Дельрус" і "ТДА-Сервіс" на придбання та поставку обладнання на суму понад 100 млн рублів. Слідство встановило, що заступник начальника відділу продажів "Дельруса" і комерційний директор "ТДА-Сервісу" вступили в злочинну змову з Кувшиновим з метою розкрадання бюджетних коштів.
Кувшинов обіймав посаду начальника лікувально-діагностичного центру Міноборони РФ із лютого 2019 року до травня 2025 року. Раніше він був начальником лікувально-профілактичного управління - заступником начальника Головного військово-медичного управління російського Міноборони.
Разом із Кувшиновим у справі проходять ще три фігуранти. Зокрема, у серпні 2025 року в РФ суд висунув обвинувачення за п'ятьма статтями колишньому заступнику міністра оборони РФ генералу Павлу Попову. У справі також фігурує підприємець Володимир Богданов, у якого виявлено незадекларовану зброю.
Цей арешт став уже дев'ятим випадком у серії затримань високопоставлених російських чиновників після відставки колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
У Курській області загинув топчиновник РФ - що відомо
Раніше стало відомо, що в Курській області РФ ліквідували віце-губернатора Приморського краю Сергія Єфремова. Він пішов воювати проти України добровольцем і навіть отримав звання "героя ДНР".
Зазначається, що він був командиром добровольчого загону "Тигр", сформованого влітку 2022 року. За інформацією російських пабліків, автомобіль Єфремова вибухнув на міні.