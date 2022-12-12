Для отримання допомоги громадяни можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію чи пошту посольства України у Сербії.

У Міністерстві закордонних справ порадили українцям уникати поїздок до Косова через посилення напруги між Белградом і Приштиною.

"У зв‘язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває — уникати місць масового скупчення людей", - йдеться у рекомендації МЗС України.

Для отримання допомоги громадяни можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію чи пошту посольства України у Сербії, а у разі надзвичайної ситуації - також на гарячу лінію МЗС України (+380442381588).

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Що відбувається в Косово

Як повідомляв УНІАН, 31 липня на півночі Косова почалися збройні зіткнення через зміни правил проїзду в Косово.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косово нібито збирається напасти на сербів на півночі країни. Пізніше він виступив зі зверненням і сказав, що Сербія "буде шукати миру".

Україна ухвалила рішення відкликати своїх військових, які брали участь у миротворчій місії в Косово.

У грудні напередодні виборів знову розпочалося загострення стосунків між сербами та косоварами. Вучич 11 грудня заявляв, що його чекає "найважча ніч".