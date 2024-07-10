В НАТО зберігають пильність і уважно відстежують дії Росії.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Росія повністю занурена у війну проти України, тому немає безпосередньої загрози нападу на Альянс. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав журналістам на брифінгу у Вашингтоні на саміті НАТО.

"Ми не бачимо жодної безпосередньої військової загрози проти кожного з союзників, оскільки Росія зараз повністю занурена у війну проти України", - наголосив Столтенберг.

Також він додав, що Росія перемістила багато військ від кордону з Фінляндією до України.

Відео дня

"Тож ми не бачимо будь-якої неминучої військової загрози проти будь-якого союзника НАТО, але, звісно, ми бачимо постійні загрози кібератак, саботажу та різні дії ворожих дій проти союзників НАТО", - сказав Столтенберг.

Водночас, він визнав, що Альянс має бути пильним. У цьому зв'язку, в НАТО уважно відстежують, що робить Росія.

Росія і НАТО

Як повідомляв УНІАН, у квітні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російський диктатор Володимир Путін повинен побоюватися війни з НАТО, оскільки вона неминуче закінчиться поразкою Росії.

Раніше на саміті один з високопосадовців Альянсу заявив, що Росія зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще мінімум 3-4 роки, тому союзники України мають зосередитись на тому, що їм доведеться забезпечувати Київ у довгостроковій перспективі.

Вас також можуть зацікавити новини: