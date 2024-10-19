Куба занурилася в загальнонаціональний блекаут після того, як одна з найбільших електростанцій острова вийшла з ладу і призвела до відключення національної електромережі.
Як пише Reuters, уряд під керівництвом комуністів уже закрив школи і неосновні підприємства та відправив більшість державних службовців додому в останній відчайдушній спробі зберегти світло під час серйозного дефіциту електроенергії.
Але незадовго до полудня електростанція Antonio Guiteras, найбільша і найефективніша в країні, вимкнулася, що призвело до повного вимкнення мережі та залишило без електрики близько 10 мільйонів осіб. Офіційні особи не повідомили, що стало причиною відмови станції.
"Не буде спокою, поки електрику не буде відновлено", - сказав президент Куби Мігель Діас-Канель.
Зазначається, що вимкнення електроенергії знаменує собою нову низьку точку на острові, де життя стає дедалі нестерпнішим, а мешканці вже страждають від нестачі їжі, палива, води та ліків.
Брак електроенергії вже спонукав чиновників скасувати всі нежиттєво важливі державні послуги в п'ятницю. Школи, включно з університетами, були закриті до неділі. Також було наказано закрити розважальні та культурні заходи, включно з нічними клубами.
Чиновники заявили в середині дня, що почали робити кроки з відновлення подачі електроенергії, але цей процес займе час.
Практично вся торгівля в столиці Гавані зупинилася. Багато жителів сиділи на порогах, обливаючись потом.
Прем'єр-міністр Мануель Марреро в четвер звинуватив у погіршенні відключень електроенергії за останні кілька тижнів ідеальний шторм, добре відомий більшості кубинців, - погіршення інфраструктури, нестачу палива і зростаючий попит. Марреро сказав у телевізійному зверненні до нації:
"Брак палива - це найбільший фактор".
Сильні вітри, що почалися з урагану Мілтон минулого тижня, паралізували здатність острова доправляти дефіцитне паливо із суден у морі на свої електростанції, заявили чиновники.
Уряд Куби також звинувачує торговельне ембарго США, а також нові санкції за часів колишнього президента Дональда Трампа в труднощах із придбанням пального і запасних частин для роботи своїх нафтових електростанцій.
"Складний сценарій викликаний насамперед посиленням економічної війни та фінансовими й енергетичними переслідуваннями Сполучених Штатів", - сказав Діас-Канель.
Представник Ради національної безпеки Білого дому запевнив, що Сполучені Штати не винні у відключенні електроенергії на острові або в загальній енергетичній ситуації на Кубі.
У той час як попит на електроенергію зріс разом із приватним сектором Куби, постачання палива вичерпалося. Дефіцит залишив Кубу напризволяще на набагато дорожчому спотовому ринку в той час, коли її уряд перебуває на межі банкрутства.
Кубинці воюють в Україні на боці РФ
Раніше повідомлялося, що кубинці продовжують їхати в Росію, щоб приєднатися до її війни проти України, незважаючи на спроби уряду Гавани придушити вербування. Добровольці записуються неофіційними каналами, і загальна кількість учасників бойових дій, ймовірно, обчислюється кількома сотнями, хоча точні деталі встановити складно.
Щедрі виплати, пропоновані російськими військовими, привертають збіднілих кубинців приєднатися до війни, оскільки карибська країна бореться з відключеннями електроенергії та нестачею продовольства в умовах економічної кризи, що спровокувала масову міграцію та вуличні протести.