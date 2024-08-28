Зазначається, що в Москві очікували більш чітких заяв від Гроссі.

Росія хоче, щоб Міжнародне агентство з атомної енергії зайняло "більш об'єктивну і чітку" позицію в питаннях ядерної безпеки. Заява прозвучала наступного дня після того, як глава агентства відвідав атомну станцію в Курській області РФ.

Видання Reuters пише, що глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав у вівторок, 27 серпня, Курську АЕС і попередив про небезпеку серйозної ядерної аварії на ній. Він сказав, що оглянув пошкодження від удару безпілотника, в якому Росія звинуватила Україну, але не сказав, хто несе відповідальність.

Водночас офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва хотіла б, щоб МАГАТЕ чіткіше висловлювалося з питань ядерної безпеки, хоча вона і заперечує, що вимагає від агентства зайняти проросійську позицію.

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"Ми бачимо і оцінки, і роботу цієї структури (МАГАТЕ), але щоразу хочемо більш об'єктивного і чіткого висловлення позиції цієї структури", - сказала Захарова. "Не на користь нашої країни, не на користь підтвердження позиції Москви, а на користь фактів з однією конкретною метою: забезпечити безпеку і не допустити розвитку сценарію катастрофічним шляхом, до якого всіх підштовхує київський режим".

Під час свого візиту Гроссі сказав, що станція, збудована за радянським проектом, особливо вразлива, оскільки - на відміну від більшості сучасних атомних електростанцій - у неї немає захисного купола, який міг би забезпечити захист у разі удару безпілотників, ракет або артилерії.

На запитання журналіста на пресконференції, чи засудив він удар безпілотником як "ядерну провокацію" з боку України, Гроссі відповів: "Знову ж таки, вказувати пальцем - це те, до чого я, як генеральний директор МАГАТЕ, маю ставитися дуже серйозно. Але очевидно, що не можна відокремити те, що ми побачили тут, від недавньої військової активності, яку ми спостерігали".

МАГАТЕ протягом усієї 30-місячної війни закликало обидві сторони утримуватися від бойових дій поблизу ядерних установок, щоб уникнути катастрофічних інцидентів.

Ситуація на Курській АЕС - останні новини

Оскільки триває операція ЗСУ в Курській області РФ, багато хто спекулював на темі того, чи може станція бути захоплена українськими військовими. Володимир Путін навіть звинувачував Сили оборони в намірах атакувати станцію.

Незабаром у Росії знову заявили, що Україна нібито намагалася атакувати дроном-камікадзе Курську атомну електростанцію. У пропагандистських ЗМІ РФ писали, що БПЛА посадили за допомогою РЕБ у безпосередній близькості від станції.

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