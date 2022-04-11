Росія не відмовляється від переговорів з Україною.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва буде продовжувати переговорний процес з Києвом, але бойові дії на цей час не призупинятимуть.

Про це Лавров заявив в інтерв’ю пропагандистам з Россия 24.

"Не бачу причин, по яких їх (переговори) не можемо продовжувати, хоча українська сторона щоразу вивертається, бува, на 180 градусів, відкидаючи те, що вона сама пропонувала кілька днів тому, наприклад. Проте ми люди терпеливі і наполегливі", - заявив глава російського МЗС.

При цьому пауз у бойових діях не буде. За словами Лаврова, напередодні першого раунду перемовин Путін нібито дав наказ вогонь припинити, але Україна буцімто "не відповіла взаємністю".

"То коли ми переконалися, що українці і не збиралися відповідати взаємністю, було ухвалено рішення, що на наступні раунди переговорів ніяких пауз не буде. Поки не буде досягнуто остаточних домовленостей, поки не будуть підписані", - відповів Лавров.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Наступ в районі Донбасу вже почався. Агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 19 500 окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

В результаті дій армії РФ біженцями стали вже 11,4 мільйона громадян, 7,1 мільйона були вимушені покинути свої домівки й оселитися в інших українських регіонах. Росіяни вбили вже 183 дитини.

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