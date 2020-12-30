Схвалений документ дозволяє переривати вагітність без медичних показань на терміні до 14 тижнів.

Верхня палата Національного конгресу Аргентини схвалила законопроект про легалізацію абортів в країні.

Читайте також"Потрібні світ і обговорення": уряд Польщі призупинив рішення щодо заборони абортівПро це повідомляється в офіційному "Твіттері" сенату. Зокрема, за прийняття документу проголосували 38 сенаторів, 29 проголосували "проти", один утримався. Схвалений документ дозволяє переривати вагітність без медичних показань на терміні до 14 тижнів.

Під час голосування перед будівлею аргентинського парламенту в Буенос-Айресі зібрався великий натовп прихильників закону про аборти, багато з них після прийняття документу почали плакати і обніматися, передає Бі-бі-сі.

Перед голосуванням у палаті пройшла бурхлива дискусія.

"Виконавча влада ухвалла складне, але сміливе рішення. Найпростіше продовжувати дивитися на іншу сторону, тобто продовжувати робити те, що робила держава протягом століть. Але аборти існують, і жінки роблять аборти", - зазначила сенатор Анабель Сагасті від правлячої Хустісіалістської партії.

"Щороку проводяться тисячі абортів, кожні 10 днів одна жінка помирає через невміло зроблений аборт, це проблема громадського здоров'я. Ми повинні довірити це рішення кожній жінці, оскільки саме вона тут ключова особа, і ніхто не повинен вказувати їй, що робити", - заявив сенатор Мартін Лусто.

"Якщо цей документ стане законом, то він приверне стільки уваги саме до абортів і до їхньої швидкої доступності, що це може стати таким собі прикриттям для насильства щодо жінок і дітей", - попереджала сенатор Марія Тапіа.

Легалізація абортів в Аргентині

Закон був внесений до парламенту президентом Аргентини Альберто Фернандесом, який зазначав, що легалізація переривання вагітності дозволить не тільки зберегти жінкам життя, але і дасть їм можливість мати дітей в майбутньому.

Раніше аборти в Аргентині були дозволені тільки в разі згвалтування, а також при загрозі життю матері або плоду.

У яких країнах Латинської Америки дозволені аборти

На сьогоднішній день аборти в Латинській Америці дозволені тільки в Уругваї, на Кубі і в Гайані. У Мексиці добровільне переривання вагітності можливе лише в столиці країни Мехіко.

Повністю аборти заборонені в Чилі, Суринамі, Сальвадорі, Гаїті, Гондурасі, Нікарагуа і Домініканській Республіці. В інших країнах вони дозволені тільки за медичними показаннями.

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Автор: УНІАН