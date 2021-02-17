Заборона на службу у збройних силах для лесбіянок, геїв та бісексуалів була скасована у 2000 році.

Колишні військові, звільнені зі збройних сил Великої Британії через свою сексуальну орієнтацію, зможуть повернути втрачені медалі.

Читайте такожУ Франції міністр здійснив камінг-аут - він хоче підтримати польську ЛГБТ-спільнотуПро це пише BBC.

За новою схемою виправлення історичної несправедливості, колишні військовослужбовці зможуть звернутися до Міністерства оборони з проханням відновити почесті.

Заборона на службу у збройних силах для лесбіянок, геїв та бісексуалів була скасована у 2000 році. Трансгендерам офіційно дозволено відкрито служити з 2014 року.

Ветерана Джо Осаліса, який очолив кампанію за повернення нагород колишнім військовим, звільнили з армії у 1993 році після того, як він 18 років прослужив на флоті. Це сталося через його бісексуальність.

«Вони відрізали медаль з моїх грудей великими ножицями», - розповів він.

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Автор: Людмила Жерновська