Він зазначив, що його проросійська позиція змінилась, і зараз він повністю на боці України.

Голова партії "Йоббік" Мартон Дьондьоші, якому в 2015 році заборонили в’їзд в Україну через поїздку в окупований Донецьк "спостерігачем" на "вибори", перепросив в України за цей візит.

Дьондьоші сказав у розмові з "Європейською правдою", що це правда, що у 2015 році він був на Донбасі як спостерігач за виборами. "Так... це потребує пояснень… Зараз я б цього вже не зробив і я перепрошую за це", – сказав він.

Дьондьоші пояснив, що уряд, який прийшов за Петра Порошенка, помилився і зробив чужими етнічні меншини, які живуть в Україні.

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"Скасування мовного закону, на нашу думку, було агресивною позицією нової влади, нового парламенту й у більшості угорців воно лишило погані відчуття. І я тоді, пам’ятаю, був дуже засмучений і стривожений тим, що була лише одна країна, яка визнала цю проблему і була готова підтримати нас – заявами, політично, дипломатично, захищаючи також свою меншину в Україні. І це була Росія", - пояснив політик.

"І, на жаль, я прийняв їхнє запрошення, яке я не став би приймати зараз. Зараз я б вже не робив цього, не поїхав би до Донбасу, бо вже розумію наслідки та приховані наміри Росії, коли вона нас підтримала" - пояснив свою поведінку Дьондьоші.

Він запевнив, що зараз він повністю на боці України.

"Я роблю це також через те, що угорці, представники нашої меншини, воюють під українським прапором проти російського агресора. І коли вони воюють за Україну – вони також воюють за свою батьківщину, Закарпаття, звідки вони походять, де вони народилися. І вони хочуть, щоби Україна була прозахідною, європейською, і вони хочуть жити у вільній демократичній і суверенній Україні", - пояснив політик.

На думку Дьондьоші, сьогодні дуже дивною виглядає позиція тих угорців, які не підтримують Україну у війні, особливо зважаючи на власний досвід країни.

Партія "Йоббік"

"Йоббік" - скандальна угорська націоналістична праворадикальна партія, заснована у 2003 році. Офіційно стоїть на позиціях консерватизму, патріотизму та християнських цінностей. Критики та оглядачі оцінюють політичну силу, як ксенофобську, антисемітську та гомофобську.

Найбільша популярність партії припала на 2010-ті роки, коли вона стабільно набирала близько 20% голосів на парламентських виборах. Водночас у цей же період представники партії потрапили в низку скандалів. Зокрема, вони відзначилися неоднозначними заявами щодо статусу угорської меншини в Україні, та навіть озвучували ідею автономії Закарпаття, відвідували окупований Крим і Донбас.

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