Мети досягли тільки США, Великобританія, Польща, Естонія, Греція, Латвії та Литва.

Торік сім країн НАТО виконали мету зі спрямування не менше як 2% ВВП на оборону. Сьогодні це не обов'язковий мінімум, але орієнтир, і Альянс збирається збільшити рівень витрат.

Як пише Bloomberg з посиланням на річний звіт НАТО, за весь 2022-й до США, Великобританії, Польщі, Естонії, Греції та Латвії додався лише один союзник, який досяг цієї мети, - Литва.

Згідно зі звітом, загальні військові витрати Альянсу торік перевищили 1 трильйон доларів, при цьому на США припадало близько 70% сукупних витрат на оборону.

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А Німеччина, наприклад, у 2022 році витратила 1,49% валового внутрішнього продукту, роком раніше – 1,46%. За оцінками офіційних осіб, ФРН не зможе досягти цієї мети в 2% в найближчі 5 років, навіть попри на останні зусилля. У країні був створений спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро, який став доповненням до річного оборонного бюджету в розмірі близько 50 мільярдів євро. Серед проблем називають труднощі із закупівлями, бюрократичні перепони, борги перед оборонними компаніями.

Витрати країн НАТО на оборону

Генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що союзники дедалі частіше розглядають 2% ВВП на оборону як "мінімум, а не стелю", особливо - на тлі вторгнення Росії в Україну. У 2014 році, коли ціль у 2% була узгоджена, її виконували 3 союзники по Альянсу. Через 8 років цей "мінімум" досі не виконує більше двох десятків країн НАТО.

Вже зараз в НАТО почали обговорювати перегляд цієї мети, узгодження очікується на зустрічі лідерів у Вільнюсі в липні.

Збільшення витрат матиме вирішальне значення в найближчі роки, оскільки на тлі агресії Росії проти України планується масштабна перебудова. У червні 2022 року лідери країн-членів Альянсу домовилися про створення нової моделі сил з приведенням в підвищену готовність одночасно 300 тисяч військовослужбовців з формуванням змінних бригад для захисту східного флангу. Ця та інші цілі потребують додаткових інвестицій.

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