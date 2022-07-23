Після роз'яснень Єврокомісії транзит підсанкційних товарів Литовською залізницею до Калінінградської області РФ дозволяється, а автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Литва з 22 липня відновила залізничний транзит підсанкційних товарів до російського Калінінграда.

Про це повідомив в ефірі литовського національного радіо та телебачення LRT представник залізниці Мантас Дубаускас, передає DW.

Він зауважив, що після роз'яснень Єврокомісії транзит підсанкційних товарів Литовською залізницею до Калінінградської області РФ дозволяється, а автомобільні перевезення залишаються під забороною.

"Ми отримали роз'яснення", - пояснив він. Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Як раніше повідомляв УНІАН, литовська залізнична компанія LTG Cargo з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Литва не пропустила на свою територію понад 30 російських вантажівок.

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