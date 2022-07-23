Литва з 22 липня відновила залізничний транзит підсанкційних товарів до російського Калінінграда.
Про це повідомив в ефірі литовського національного радіо та телебачення LRT представник залізниці Мантас Дубаускас, передає DW.
Він зауважив, що після роз'яснень Єврокомісії транзит підсанкційних товарів Литовською залізницею до Калінінградської області РФ дозволяється, а автомобільні перевезення залишаються під забороною.
"Ми отримали роз'яснення", - пояснив він. Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.
Як раніше повідомляв УНІАН, литовська залізнична компанія LTG Cargo з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.
Пізніше ЗМІ повідомили, що Литва не пропустила на свою територію понад 30 російських вантажівок.