Санкції в дії: російським вантажівкам не дозволили транзит через Литву.

Литва не пропустила на свою територію понад тридцять російських вантажівок з продуктами та товарами, які потрапили під санкції ЄС.

Митна служба Литви повідомила, що частина вантажівок намагалася в'їхати з території Білорусі, а частина - з Калінінградської області. "Автомобілі, які повернули до Росії та Білорусі, перевозили автозапчастини, деревину, меблі, мастильні матеріали, скло та міцні алкогольні напої", — йдеться у повідомленні митної служби Литви. Введення обмежень на транзит через територію Литви пов'язане з санкціями проти Росії за війну в Україні.

У другій половині червня влада Кремля жорстко відреагувала забороною на транспортування через Литву продукції із сталі та заліза. Москва називає ці дії агресивними та ворожими. Нещодавно естонці опублікували список товарів, які не можна вивозити до Росії, а також імпортувати. Влада Таллінна зазначила, що порушення санкцій є злочином, який карається штрафом або навіть позбавленням волі на строк до п’яти років.

Водночас з десятого серпня діє заборона на перевезення, зокрема, вугілля, а з п’ятого грудня – російської нафти. Влада у Вільнюсі наголошує, що транзит пасажирів і вантажів через територію Литви, які не підпадають під санкції ЄС, проходить без проблем.

Нагадаємо, Литва закупила для України антидрони та радари Wingman.

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