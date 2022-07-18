Шимоніте закликала продовжувати допомагати ЗСУ і не втомлюватися від рутини війни.

Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте висловилася про російський імперіалізм і закликала протистояти цим огидним речам.

Цитує політикиню Delfi.

"Нам дуже важливо згуртуватися і разом боротися не тільки за сильну Литву, а й за політичний порядок, створений західною цивілізацією, якій загрозливий виклик кинули амбіції імперської Росії. Від того, як міжнародна спільнота зможе продемонструвати опір агресору, буде залежати, який світ ми залишимо майбутнім поколінням", - наголосила Шимоніте.

Саме від українського спротиву залежить майбутнє Європи, вважає литовська прем'єр-міністриня.

"Від кінця війни в Україні залежатиме і те, як виглядатиме майбутнє Європи та всього вільного світу", – заявила вона.

Шимоніте закликала продовжувати допомагати ЗСУ і не втомлюватися від рутини війни.

"Тільки продовжуючи послідовно надавати допомогу Україні та її людям, ми зможемо захистити їх та наше спільне право на вільний вибір майбутнього. Росія зараз бореться зі свободою кожного з нас і не заспокоїться, поки її руки не будуть надійно скуті. Тому ми повинні, як і раніше, всіма силами підтримувати Україну, не втомлюватися від рутини війни, попри бажання, аби усе це закінчилося якнайшвидше", – сказала вона.

Раніше російський опозиційний журналіст назвав фактори, які зруйнують режим путіна.

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