Білоруський диктатор видав порцію маячні у присутності свого начальника.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привіз до Санкт-Петербурга на зустріч із російським колегою Володимиром Путіним карту з "перекиданням Збройних сил Польщі до кордонів Союзної держави".

За словами білоруського узурпатора, Варшава задіяла для цього чималу кількість найманих бійців та основні стратегічні резерви.

"Відрив західної України, розчленування України та передача земель Польщі є неприйнятною. Якщо потрібно буде допомогти західному населенню України, ми, звісно, ​​їх підтримуватимемо. Бездумна політика Польщі кидати непідготовлених людей та найманців у пекло ні до чого не приведе", - сказав Лукашенко.

Додамо, що 23 липня Лукашенко і Путін проводять зустріч з приводу "питань безпеки Союзної держави". Білоруський диктатор поскаржився Путіну на "вагнерівців", які буцімто просяться атакувати Польщу.

Лукашенко і Путін - що варто знати про відносини двох диктаторів

Під час заколоту Пригожина Лукашенко врятував Кремль, дивом владнавши конфлікт.

Також весною 2023 року Путін і Лукашенко домовилися про переміщення ядерної зброї на територію Білорусі.

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