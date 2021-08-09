Олександр Лукашенко заявив, що відносини з Україною знаходяться на дуже низькому рівні.

Олександр Лукашенко, який вважає себе легітимним президентом Білорусі, заявляє, що в Україні дійшли до "гидоти", коли закрили авіасполучення з Білоруссю.

Як повідомляє сайт Лукашенка, про це він заявив під час зустрічі з журналістами, представниками громадськості, експертної та медійної спільноти - "Велика розмова з президентом".

Говорячи про двосторонні відносини з Україною, Лукашенко заявив: "Політичні відносини на дуже низькому рівні та червона лінія перейдена тоді, коли Євросоюз ще не припинив авіасполучення з нами, а Україна це зробила. За що? Невже до такої "гидоти" можна дійти, щоб, вибачте мені, "похерити" все, що було досі, все те, що ми робили й зробили для України?".

Він натякнув, що закриття Україною авіасполучення з Білоруссю відкрило маршрут в окупований Крим.

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"Я в них гроші вкладав для того, щоб туди їхали люди - місцеві, наші. У нас величезна кількість туристів. Ви закрили авіасполучення з Одесою - кому ви гірше зробили? Наші переорієнтувалися на Краснодарський край, літають до Туреччини - "Бєлавіа" робить трохи дугу. Туреччину ми не закривали, а могли б взагалі не приймати літаки через Україну. Але вони літають. Як ви мені пропонуєте доставляти людей на відпочинок? У нас іншого шляху немає - тільки через Росію. Польща нам теж заборонила. Тому не треба мені зараз ставити умови. Ви зробили все і проклали мені маршрут до Криму", - заявив Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю, а з 29 травня білоруським літакам заборонили використовувати повітряний простір України.

Таке рішення було прийнято після інциденту з вимушеною посадкою літака Ryanair в Мінську і затриманням журналіста і блогера Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги, що знаходилися на його борту.

Автор: Віталій Саєнко