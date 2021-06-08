В Мінську переконані, що 17 вересня "підкреслює самодостатність білоруської нації та державності".



Олександр Лукашенко зробив 17 вересня – день вторгнення радянських військ на територію Польщі та частину західних регіонів України – державним святом народної єдності у Білорусі.

Про це йдеться у відповідному повідомленні.

У представництві Лукашенка зазначається, що 17 вересня «став актом історичної справедливості щодо білоруського народу, розділеного проти його волі у 1921 році за умовами Ризького мирного договору, і назавжди закріпиться у національній історичній традиції».

«Сьогодні білоруський народ єдиний у виборі стратегічного курсу на розвиток сильної, суверенної й процвітаючої країни», – підкреслюють у Лукашенка.

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В Мінську переконані, що 17 вересня «підкреслює спадкоємність поколінь, непорушність і самодостатність білоруської нації та державності».

17 вересня 1939 року окупаційні війська СРСР, порушивши низку міжнародних угод, вторглися на територію Польщі, анексувала Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля та Західну Білорусь. Остаточна окупація територій, проведена спільно з нацистами, тривала всього 20 днів.

Операція була ініційована таємним пактом Ріббентропа-Молотова у Москві.

Напад і подальша анексія спричинили масові арешти, розстріл у Катині, депортацію народів, збільшення жертв сталінського терору серед звичайних громадян.

Польща засуджує Росію за її невизнання злочинів СРСР і вільне трактування історичних подій початку Другої світової війни, зокрема щодо підписаного пакту між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною у 1939 році.

Москва називає ж окупацію польських та українських земель «введенням радянських військ», в радянській історіографії її вважали «визвольним походом».

Наразі низка країн світу не визнають за Лукашенком статусу президента через підтверджені факти фальсифікації виборів у серпні 2020 року та жорстоке придушення свободи слова в Білорусі, що триває донині.

Через погіршення взаємин з Заходом Олександр Лукашенко помітно налагодив відносини з Москвою, яка, попри заклики білоруської опозиції засудити дії режиму, уникала конфронтації зі своїм давнім союзником.

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Автор: Яна Ставська