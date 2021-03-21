Попри жорсткі дії з боку поліції та силовиків, громадяни все одно виходять на вулиці міст країни.

Сьогодні у М'янмі під час сутичок з поліцією на акції протесту в місті Моніва одна людина загинула ще дві дістали поранення.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Попри жорсткі дії з боку поліції та силовиків, громадяни все одно виходять на вулиці міст країни на акції протесту проти здійсненого 1 лютого військового перевороту.

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У неділю, відбулися акції протесту в великому місті Мандалай у центрі країни. Мітингарі, до яких приєдналося багато лікарів і працівників місцевих лікарень, вийшли на вулиці ще на світанні, щоб таким чином упередити поліцію. Напередодні повідомлялося також про акції протесту в штаті Шан, де учасники акцій вийшли на вулиці в протигазах.

Утім, центром протестів проти влади військових й досі вважається колишня столиця й найбільше місто країни Янгон. Тут мітинги тривають і далі навіть попри те, що військові оголосили в цьому місті воєнний стан. 21 березня в Янгоні відбулися похорони 26-річного чоловіка, якого силовики напередодні поранили під час акції протесту, а згодом затримали. Він помер в ув'язненні.

Так само в місті Паккоку теж поховали 38-річну жінку, яка загинула напередодні під час акцій протесту проти хунти.

Тим часом у правозахисній організації "Спілка на підтримку політичних в'язнів" заявили, що з початку протестів проти перевороту в країні загинуло вже близько 250 осіб. Ще як мінімум 2,4 тисячі було затримано силовиками або викрадено.

Протести у М'янмі: що сталося

У М'янмі з 1 лютого, коли стався державний переворот, не вщухають акції протесту.

Пояснюючи свої дії фальсифікаціями на останніх виборах, військові змістили цивільний уряд на чолі з лідером нації Аун Сан Су Чжі. Вона, як і інші представники керівництва республіки, перебуває під арештом.

Сили безпеки жорстко придушують акції протесту, а останнім часом проти демонстрантів почали застосовувати вогнепальну зброю.

З 1962 року протягом кількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні розпочалися у 2011 році.

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Автор: Тамара Отовська