Повідомляється про 18 загиблих. Всього за час протестів в країні загинула 21 людина.

У М'янмі поліція відкрила вогонь по протестувальниках. В результаті зіткнень загинули, щонайменше, 18 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

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Управління ООН з прав людини повідомило, що щонайменше 18 людей були вбиті і 30 поранені в неділю, в результаті чого загальне число протестувальників, убитих після перевороту, склало не менше 21. Армія заявляє також, що один поліцейський загинув під час заворушень.

За даними ВВС, ця неділя стала найкривавішим днем після перевороту, який відбувся 1 лютого.

Крім вогнепальної зброї правоохоронці використовували проти демонстрантів сльозогінний газ і гумові кулі.

Протести в М'янмі: що відомо

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади Цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжи і оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Також в країні продовжують відключати інтернет, тому що протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал і донині віце-президент Мьін Све тепер виконує роль перехідного глави держави. Тим часом, вся повнота влади належатиме керівнику Збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою в державі.

Аун Сан Су Чжи і президент країни він Мьін знаходяться під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді 2020 року, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.

У ряді країн світу засудили переворот і вимагають звільнення заарештованих політиків. Під час акцій протесту в М'янмі загинули щонайменше п'ятеро людей.

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Автор: Катерина Лиманська