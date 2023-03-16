Уряд Лівії не контролює більшу частину країни. Хто і куди подів уран зі сховища в Сахарі, невідомо.

У Лівії зникли близько 2,5 тонн концентрованого урану, який зберігався на спеціальному майданчику в пустелі. Про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише The Washington Post.

Йдеться про 10 діжок, що містять приблизно 2,5 тонни природного урану у вигляді концентрату уранової руди. Про їхнє зникнення стало відомо у вівторок.

"МАГАТЕ буде проводити подальші заходи для з'ясування обставин вилучення ядерного матеріалу і його поточного місцезнаходження", – заявив Гроссі.

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Звідки саме зник уран, в МАГАТЕ відмовилися повідомити. Відомо, що уран зник з "раніше оголошеного місця", яке зараз не знаходиться під контролем уряду Лівії.

The Washington Post вважає, що ймовірно йдеться про майданчик Сабха, який розташований в 660 кілометрах на південний схід від лівійської столиці міста Тріполі - в неконтрольованому ніким районі Сахари. За часів диктатури Муаммара Каддафі там зберігалися тисячі бочок "жовтого урану", який тодішня влада сподівалася використати у своїй ядерній програмі.

Видання зазначає, що зниклий уран не можна відразу ж використовувати для виробництва електроенергії або створення ядерної бомби, але це все одно – цінна сировина, яку можна перетворити на 16-17 кг збройового урану.

Відомо, що раніше лівійським ураном цікавилася влада Ірану.

Ситуація в Лівії

З 2011 року, коли Лівію накрила "Арабська весна", в країні не припиняється громадянська війна при активному втручанні сусідніх країн, Туреччини, монархій Перської затоки і Росії. Обмежено в ситуацію також втручаються Франція, Італія та інші європейські країни.

Минулого літа Росії довелося вивести з Лівії значну частину своїх найманців, щоб задіяти їх у війні проти України. Однак свою присутність у вигляді ПВК Кремль там зберігає.

На цьому тлі європейські країни намагаються налагодити торгівлю з фактичною владою Лівії, яка володіє солідними запасами нафти і газу. Це стало особливо актуально на тлі нафтогазових санкцій ЄС проти Росії.

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