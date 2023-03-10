Запропонований законопроект допоможе Штатам відмовитися від залежності від імпортованого з Росії уранового палива.

У Сполучених Штатах група сенаторів від Республіканської і Демократичної партій внесли законопроект про запровадження ембарго на уран з Росії. Зазначається, що американська атомна промисловість готова від нього відмовитися.

"Кожен долар, який ми даємо Росії, підтримує жорстоку війну Путіна проти України. Американська атомна промисловість готова відмовитися від російського урану. Перший крок – назавжди прибрати з американського ринку всю російську енергію, включно з ураном", – наводять заяву сенатора від Республіканської партії Джона Баррассо на сайті комітету з енергетики та природних ресурсів Сенату США.

За його словами, в американському штаті Вайомінг є ресурси для нарощування виробництва урану в США. У свою чергу представник демократів Джо Менчін вважає, що цей законопроект допоможе Штатам відмовитися від залежності від імпортованого з Росії уранового палива.

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"Росія вторглася в Україну трохи більше року тому, і енергетична війна Путіна досі не показує жодних ознак уповільнення. Вторгнення Росії повністю змінило спосіб купівлі та продажу природного газу та нафти по всьому світу, і потенціал ще більших збоїв у постачанні – цього разу до нашого ланцюга постачання ядерної енергії – лише збільшується. Цей законопроект допоможе гарантувати, що американські атомні енергетичні компанії не будуть залежати від імпортованого з Росії уранового палива, і пошле світові сильний сигнал про те, що Сполученим Штатам не потрібно покладатися на Путіна в матеріалах, необхідних для постачання нашої країни", – підкреслив він.

Над створенням документа також працювали демократи Мартін Хайнрік і Кріс Кунс і республіканці Синтія Ламміс і Роджер Маршалл.

Санкції проти Росії: останні рішення

У зв'язку з прийняттям десятого пакету санкцій ЄС проти Росії найбільша в світі криптобіржа заборонила росіянам купівлю та продаж валюти через свій Р2Р-сервіс.

Крім того, один з найбільших банків Німеччини Commerzbank перестав проводити платежі в Росію. Він більше не здійснює транзакції на адресу російських банків.

Нещодавно в Держдепі США заявили, що Штати і Європа розглядають можливість запровадження санкцій проти алмазної промисловості РФ. Країна-агресорка продовжує заробляти на діамантах мільярди доларів.

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