Київ висловив розчарування позицією президента Франції і пояснив йому, чому українці і росіяни не братні народи.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України розчароване, що президент Франції Еммануель Макрон не наважився назвати звірства російських окупантів в Україні геноцидом, а також пояснило, чому пропаганда РФ про "братній народ" недоречна.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНІАН.

"Небажання президента Франції Еммануеля Макрона визнати геноцид українців після усіх відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує. Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі в 2014 році. Тоді російські "брати" нібито прийшли захищати російськомовне населення. Але за вісім років вбили 14 тис. українців", - пояснив він Макрону у відповідь.

Дипломат підкреслив, що міфи про братній народ остаточно зруйнувалися, коли перші російські ракети полетіли на українські міста в лютому.

"Братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує будинки іншого "братнього" народу. До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги", зазначив він.

Речник МЗС наголосив, що зараз "немає ні моральних, ні реальних підстав вести розмови про "братні" зв‘язки російського та українського народів".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон відмовився називати звірства Росії в Україні геноцидом. На питання журналістів про те, чи буде він називати дії Росії "геноцидом", він сказав, що наразі – ні.

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