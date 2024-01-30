Він зауважив, що вже було ухвалено низку рішень щодо збільшення оборонного виробництва.

Перемога Росії у розвʼязаній нею війні проти України є неприпустимою для Європи. Тому європейські країни мають бути готовими надавати підтримку Києву, незалежно від того, чи робитимуть це Сполучені Штати Америки.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву зробив у промові під час візиту до Швеції президент Франції Еммануель Макрон. Він зауважив, що вже було ухвалено низку рішень щодо збільшення оборонного виробництва.

"По-перше, ми маємо бути готовими захищати і підтримувати Україну, що би не сталося, і якими б не були рішення США. Є великі шанс, що США і далі будуть нашим партнером. Але ми маємо чітко розуміти, що Україна є частиною європейського континенту. І що б не робили США, ми маємо взяти на себе правильне і сміливе рішення підтримувати Україну й український народ", – сказав Макрон.

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Він наголосив, що неможливо допустити перемоги Росії у цій війні, оскільки такий фінал означатиме, що "безпекової архітектури на нашому континенті більше не існує".

"Яким буде майбутнє країн "східного флангу" НАТО і Європи загалом, Кавказу, країн Центральної Азії, якщо результатом таких великих міжнародних зусиль (з підтримки України – ред.) буде перемога Росії?" – додав французький лідер.

Допомога Україні: останні новини

Нідерланди виділили 122 мільйони євро на допомогу Україні. Переважна більшість коштів – 87 млн – скерують на придбання 155-мм артилерійських боєприпасів для України. Ще 10 млн євро піде на посилення кіберзахисту України.

Водночас державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що без схвалення допомоги Україні всі досягнення її захисників опиняться під загрозою. Він наголосив, що схвалення американськими законодавцями додаткового фінансування є "життєво важливим" для того, щоб західні партнери активізувалися, зробивши все необхідне для успіху України та поразки Росії.

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