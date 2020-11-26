Одна справа бути прекрасним гравцем, оточеним іншими чудовими гравцями, але Марадона творив магію серед посередності.

Фанатам футболу пощастило жити в часи, коли дві суперзірки одночасно посягають на звання найкращого гравця в історії спорту. І ще більше везіння в тому, що ми можемо спостерігати за змаганням між Ліонелем Мессі й Кріштіану Роналду тиждень за тижнем, в прямому ефірі перед глобальною аудиторією з мільярдів глядачів.

Читайте такожВ Аргентині оголосили триденну жалобу через смерть МарадониЗавдяки YouTube можна переглядати відео найвищої якості з їхніми найкращими моментами і кожним голом, який вони хоч колись забили, - пише Bloomberg. Коли Дієго Марадона претендував на титул найкращого, більша частина світу мала змогу поглянути на його геній лише кожні чотири роки, коли він виступав за Аргентину на Чемпіонатах світу в 1982-му, 1986-Му, 1990-му і 1994-му роках.

В ті часи не можна було переглянути основні моменти його гри за ФК "Барселона" чи "Наполі" (в Неаполі його досі вважають напівбожеством, напівкоролем). Зараз в мережі є зернисті кадри Марадони на підйомі включно з саме тим голом у грі проти Англії на стадіоні "Ацтека" 22 червня 1986 року. Але це лише невеликий натяк на те, на що він був здатен. І всі ці відео не можуть бути вагомими доказами тверджень, що він був найкращим за всі часи.

Претендентам на цей титул з попередніх поколінь ще важче зібрати такі докази. Це стосується угорця Ференца Пушкаша, аргентино-іспанського гравця Альфредо Лі Стефано, бразильця Пеле, нідерландця Йогана Кройфа і німця Франца Бекенбауера тощо. Те, що вони грали за різних умов, за різними правилами, на різних позиціях, робить твердження ще більш спірним.

Читайте такожНа честь Марадони можуть перейменувати стадіон в ІталіїСаме тому не можна сказали точно, чи Марадона був технічно найкращим футболістом. Але попри це, він все ж був найкращим за всі часи. І це твердження ґрунтується на простому факті: Марадона більше інших претендентів кидає виклик твердженню, що футбол - це командний спорт.

Більшу частину своєї кар'єри Марадона грав у командах, в яких не було інших гравців світового значення. Варто лише пробігти очима по списку складу "Наполі", з яким він завоював першість в італійському футболі в 1986-1987 роках. Там нема нікого, хто увійшов би у зал слави "Серії А". У Марадони була трохи краща підтримка в Аргентині, яку він двічі вивів у фінал Чемпіонату світу, завоювавши перемогу в 1986-му і підійшовши до болю близько до неї в 1990-му. Але ніхто не буде сперечатися, що Хорхе Вальдано був для Марадони тим, ким Жаїрзіньйо був для Пеле у 70-х.

"Одна справа бути прекрасним гравцем в оточенні інших прекрасних гравців. З цієї точки зору, Мессі й Роналду надзвичайно пощастило з командами їхніх клубів. Але Марадона творив магію з посереднім матеріалом", - йдеться в статті.

Ще більш дивовижним його випадок робить та вага очікувань, яку він ніс на своїй мініатюрній статурі. Коли Марадона підписав контракт з "Наполі" в 1984-му, клуб ніколи не перемагав у італійській лізі. Але фани клубу одразу ж почали мріяти про чемпіонську славу. "Pibe de oro" або "золотий хлопець" був не меншим талісманом, ніж капітаном і гравцем.

Читайте також"Настав час сліз": футбольний світ попрощався з Дієго МарадоноюІнші футболісти, і Мессі серед них, теж змушені мати справу з аналогічним тиском. Але сучасні суперзірки оточені піар-спеціалістами й психологами, які їм допомагають. У Марадони не було такої підтримки за межами поля, так само, як і на ньому. Але попри це, він приносив "золото" клубу й країні знову й знову. Аж поки не перестав.

Можливо, те, що тягар генію Марадони так видовищно його розчавив, було неминучим. Але він тримав його досить довго, щоб претендувати на титлу найкращого гравця усіх часів.

Дієго Марадона: головне

Дієго Марадона пішов з життя 25 листопада через зупинку серця. Йому було 60 років.

Марадона виступав на позиціях атакуючого півзахисника і нападника, а завершив кар'єру в 1997-му році.

Марадона представляв клуби "Аргентинос Хуніорс", "Бока Хуніорс", "Барселона", "Наполі", "Севілья" та "Ньюеллс Олд Бойз". За збірну Аргентини він провів 91 матч і забив 34 голи.

Головним успіхом у кар'єрі Марадони стала перемога на чемпіонаті світу 1986 року. Також він є віце-чемпіоном світу 1990 року.

Марадона є автором одного з найвідоміших голів в історії футболу. На 51-й хвилині чвертьфіналу ЧС-1986 він відправив м'яч у ворота англійців рукою, чим приніс аргентинцям перемогу з рахунком 2:1.

У ході своєї тренерської кар'єри він очолював збірну Аргентини в період з 2008 по 2010 роки.

УНІАН зібрав головні досягнення Марадони на футбольному полі в одному матеріалі.

Футбольний світ попрощався з Дієго Марадоною у соцмережах.

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Переклад: Лесь Димань