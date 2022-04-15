Медіагрупа публічно відмовилася припиняти співпрацю з російською пропагандисткою.

Активісти у Берліні вимагали у медіагрупи Die Welt звільнити колишню співробітницю російського "Першого каналу" Марину Овсяннікову.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Кілька сотень осіб зібралися під будівлею медіагрупи Die Welt та скандували "Геть Овсяннікову! Стоп пропаганда" і інші гасла. Чимало учасників акції тримали тематичні плакати та українські прапори.

Активісти висловлювали обурення тим, що Овсяннікова писатиме для видання, зокрема, висвітлюватиме ситуацію в Україні.

"Овсяннікова не має отримати роботу в Німеччині після того, як багато років розповсюджувала пропагандистські матеріали у Росії", - каже учасниця акції.

До протестувальників вийшов начальник міжнародного відділу Die Welt Клаус Гейгер. Він повідомив, що медіагрупа не звільнятиме Овсяннікову.

"Я не буду відвертатись від цієї жінки, і я не готовий зробити те, про що ви просите. Вона на вірній стороні історії", - сказав він.

Рішення про працевлаштування Овсяннікової медіаконцерн Axel Springer оприлюднив 11 квітня.

Пропагандистка Марина Овсяннікова: що про неї відомо

Як писав УНІАН, 14 березня з'явилося відео, на якому Овсяннікова нібито зриває ефір пропагандистського Першого каналу, де працювала 8 років, вийшовши в студію з антивоєнним плакатом "Ні війні".

На відео вона стала за спиною ведучої Катерини Андрєєвої з плакатом, що закликає "зупинити війну" і "не вірити пропаганді". Переключення на інший сюжет відбулося не одразу, а телеведуча незворушно продовжила читати текст по суфлеру.

Правдивість відеозапису і те, що на російському телебаченні збереглися прямі ефіри, піддавали сумніву. Телеканал підтверджував, що "трапився інцидент зі сторонньою в кадрі".

Пізніше стало відомо, що Овсяннікова перед тим, як вийти в ефір з антивоєнним плакатом, записала звернення. У ньому вона назвала те, що зараз відбувається в Україні, "злочином", а Росію "країною-агресором". Відповідальність за те, що відбувається вона поклала на президента Росії Володимира Путіна.

Після інциденту жінку швидко заарештували, але після сплати штрафу відпустили. Як стало відомо згодом, причиною стало саме це звернення.

Незабаром Овсяннікова в ефірі італійського телебачення закликала до зняття санкцій з Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: