Російська пропагандистка Марія Овсяннікова, яка тижнем раніше влаштувала в ефірі "Першого" акцію з плакатом "Ні війні", тепер просить Захід зняти з РФ санкції.
Про це свідчить пост на сторінці Овсяннікової.
Щоправда, після хвилі обурення супровідний текст пропагандистка прибрала.
Овсяннікова скаржиться, що діє, мовляв, Путін, а росіяни вимушені розплачуватися.
"Русофобія неприпустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Вина цього лежить тільки на Володимирі Путіні", - підписала Овсянникова.
Жінка уточнила, що виступила з такою промовою в ефірі італійського телебачення.
"Моя мама-інвалід не може купити необхідні ліки. Моя дочка не може розплатитися за шкільні обіди своєю віртуальною картою. На полицях магазинів немає цукру, закінчується соняшникова олія та засоби гігієни", - поскаржилася пропагандистка.
14 березня Овсяннікова зірвала ефір на "Першому", вийшовши в студію з антивоєнним плакатом "Ні війні". Вона пропрацювала на кремлівську пропаганду не менш як 8 років.
Жінку швидко заарештували, але після сплати штрафу відпустили.
Вже тоді Овсяннікова стверджувала, що російське населення не винне у розв'язаній війні РФ проти України.
За даними останнього соцопитування, війну проти України підтримує понад 70% росіян.