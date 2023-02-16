Тіло жінки виявили під вікнами її будинку.

У Санкт-Петербурзі знайшли мертвою главу фінансового управління Міноборони Російської Федерації по Західному військовому округу Марину Янкину.

Як пише "Фонтанка", раніше вона працювала у Федеральній податковій службі і займала пост заступника голови комітету майнових відносин Санкт-Петербурга. За їхніми даними, 15 лютого тіло 58-річної жінки виявили під вікнами будинку на Замшиній вулиці.

Речі та документи Янкіної знайшли на спільному балконі 16-го поверху, пише Telegram-канал Mash. Її колишній чоловік сказав, що вона зателефонувала йому, повідомила про наміри і попросила викликати поліцію.

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"За нашими даними, чоловік жив у будинку, з балкона якого сталося падіння. Мотиви продовжують з'ясовувати - за останніми даними, у жінки були проблеми зі здоров'ям", - йдеться в повідомленні.

Хвиля самогубств у РФ

Навесні в Іспанії знайшли мертвими колишнього топ-менеджера газової компанії "Новатек" Сергія Протосеню, його дружину і дочку.

У червні повідомлялося про смерть відставного генерал-майора Російської служби зовнішньої розвідки Льва Соцкова.

Також влітку знайшли мертвим гендиректора компанії-підрядника російського монополіста"Газпром" Юрія Воронова і екс-гендиректора "Росвооружения" Олексія Огарьова.

Нещодавно в РФ застрелився колишній топ-чиновник МВС Володимир Макаров, який організував "полювання" на опозиціонерів і журналістів.

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