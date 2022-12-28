Усього в горах заблукали четверо людей.

Напередодні Різдва 6 чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон України з Румунією. Двох громадян України затримали і передали українській стороні румунські прикордонники, проте четверо інших ухилянтів заблукали в горах.

Як повідомляє видання Agerpres, 26 грудня румунським рятувальникам вдалося знайти двох заблукалих українців живими. При цьому вони з'ясували, що в горах знаходяться ще двоє чоловіків.

За інформацією гірських рятувальників, один з чоловіків, яких треба було знайти, впав з обриву. Він отримав численні переломи і черепно-мозкову травму з кровотечею. Останній телефонний зв'язок з ним здійснювався вранці понеділка, 26 грудня.

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У вівторок, 27 грудня 2022 року, директор Державної гірничо-рятувальної служби румунського повіту Марамуреш Дан Бенга заявив, що один з двох українців, з якими не вдалося зв'язатися, був знайдений мертвим місцевим жителем.

Виїзд із призовників України під час війни

Через дію в Україні воєнного стану, який став наслідком вторгнення Росії в Україну, а також діючої загальної мобілізації, виїзд чоловіків призовного віку за кордон тимчасово заборонений. Незважаючи на це, ухилянти продовжують шукати спосіб виїхати з країни.

26 грудня стало відомо, що Служба безпеки України ліквідувала ще один канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку, до якої причетний депутат Чернігівської міської ради. В результаті слідчо-оперативних дій в Чернігівській області викрили трьох організаторів нелегального трафіку.

Раніше в Україні знешкодили злочинне угруповання, яке організовувало виїзд до Росії "ухилянтів" від служби в армії. Зловмисники пропонували потенційним призовникам таємно виїхати на Південний Кавказ або в країни Євросоюзу через територію РФ.

Крім того, в Києві був затриманий керівник благодійної організації, який разом зі спільником займався незаконним переправленням чоловіків призовного віку через держкордон за допомогою системи "Шлях" .

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