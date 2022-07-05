Попередньо, Юрій Воронов помер від пострілу впритул.

Генерального директора компанії "Астра-Шиппінг", яка є підрядником російського монополіста "Газпром", Юрія Воронова знайшли мертвим. У нього виявили вогнепальне поранення в голову.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відзначається, що Воронова знайшли в басейні його будинку в котеджному селищі під Санкт-Петербургом в Російській Федерації. Біля нього знайшли Травматичний пістолет.

За попередніми даними, Воронов помер від пострілу впритул.

Відомо, що "Астра-Шиппінг" є компанією-підрядником російського Газпрому в Арктичному регіоні. У 2020 і 2021 роках у компанії був збиток на суму в 160 мільйонів рублів.

Варто відзначити, що це вже п'ятий мертвий топ-менеджер, який так чи інакше пов'язаний з Газпромом

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 червня вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу. Востаннє Росія терпіла дефолт стосовно своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від боргового тягаря царської епохи в 1918 році.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України акції російського "Газпрому" впали більш як на 30%.

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