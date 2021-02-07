Одному з лідерів білоруської опозиції Марії Колесниковій вручена премія в галузі прав людини фонду імені Герхарта і Ренати Баум.
Читайте такожУ М'янмі тисячі людей вийшли на протест проти військового перевороту (фоторепортаж)Як повідомляє Deutsche Welle, нагородження пройшло на фестивалі нової музики Eclat в німецькому Штутгарті в неділю, 7 лютого.
Премію отримала сестра Колесникової Тетяна Хомич, оскільки сама активістка перебуває під арештом у Білорусі.
Колесникова нагороджується за "зразковий і вражаючий внесок у створення вільного суспільства в Білорусі", йдеться в почесній грамоті.
Засновники премії назвали Колесникову "світлоносним символом білоруського опозиційного руху" і зазначили, що разом зі Світланою Тіхановською і Веронікою Цепкало вона стала "жіночим символом опору" в Білорусі.
Премію дотовано сумою в 10 тис. євро.
"Премією відзначається мужність народу Білорусі - особливо білоруських жінок, - який уже багато місяців протестує проти Олександра Лукашенка", - підкреслила керівник фестивалю Eclat Христина Фішер.
Хомич зачитала звернення Колесникової, в якому та заявила, що "тепер ми точно знаємо, що свобода всередині - і ні в'язниця, ні стіни, ні грати не здатні її вбити".
"І свобода варта того, щоб за неї боротися", - впевнена Колесникова.
Вибори і протести в Білорусі
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.
- В Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
- 2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів і фальсифікації президентської виборчої кампанії в Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.
- 13 жовтня Тихановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня повинні виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, повинні звільнити всіх політв'язнів.
- 6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.
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