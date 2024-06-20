Зараз для НАТО настали дуже непрості часи - із зовнішніми та внутрішніми викликами.

Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте стане наступним генеральним секретарем НАТО після того, як Єнс Столтенберг піде у відставку з 1 жовтня. Видання Politico назвало 5 головних викликів, які постануть перед новим керівником оборонного альянсу західного світу.

Як зазначає видання, Рютте є досвідченим політиком, який багато років керував власною країною. Однак нова посада не стане для нього "прогулянкою в парку".

1. Можливе повернення Дональда Трампа

Через чотири тижні після того, як Рютте приступить до нової роботи, американці підуть на вибори і можуть переобрати Дональда Трампа – великого скептика щодо НАТО.

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Трамп не лише може зупинити поставки зброї Україні, підірвавши антипутінську коаліцію, але й майже напевно зірве план НАТО з підготовки України до її майбутнього членства в альянсі. Минулого року країни НАТО пообіцяли, що "будуть у змозі надіслати Україні запрошення приєднатися до альянсу, коли союзники погодяться і умови будуть виконані".

2. Зимова кампанія російської війни проти України

Щойно Рютте вступить на посаду, Україна почне просити його про допомогу через наближення зими. Українцям потрібно більше систем ППО, аби захиститися від злочинних ударів росіян по електростанціях.

Проблема в тому, що Європа не має достатньої кількості ППО, щоб надіслати їх, у США є проблема з Конгресом, а країни, географічно близькі до Росії, не бажають відмовитися від своїх повітряних щитів у цей небезпечний час.

3. Змусити членів НАТО заплатити

НАТО цього тижня відзначила рекордну кількість союзників, які досягли цільового показника у 2% ВВП витрат на оборону — 23 країни. Дійсно, Нідерланди щойно подолали цей поріг цього року після багатьох років невдачі.

Але це означає, що третина альянсу все ще не досягає мети, незважаючи на те, що це було обіцяно 10 років тому.

4. Нарікання східного флангу

Країни, що межують з Росією, не є найбільшими шанувальниками Рютте. Вони були обурені низькими витратами на оборону Нідерландів і особливо засмучені тим, що головна роль в НАТО завжди належала західним чи північним європейцям, хоча країни східного флангу були в Альянсі чверть століття.

Тепер країни східного флангу, швидше за все, вимагатимуть кращого представництва на вторинному рівні НАТО: посаду заступника генерального секретаря і різні посади помічників генерального секретаря.

5. Путінолюбні лідери Європи

Рютте доведеться переконати не лише Трампа зберегти НАТО живим і здоровим. По всій Європі розцвітають ультраправі партії, які налаштовані проти НАТО і люблять Путіна.

Рютте, звісно, ​​надто добре знає цю історію. У певному сенсі він почав думати про головну посаду в НАТО, коли стало ясно, що його правоцентристська Народна партія за свободу та демократію програє вибори в Нідерландах ультраправій Партії свободи Герта Вілдерса, що згодом і сталося.

"Зміна влади" в НАТО: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні стало відомо, що президент Румунії Клаус Йоганніс зняв свою кандидатуру з "виборів" наступного генсека НАТО. Також він офіційно підтримав кандидатуру Рютте.

За інформацією нідерландських ЗМІ, Угорщина також більше не виступає проти кандидатури Марка Рютте. Джерело видання повідомило, що Словаччина теж схвалила його кандидатуру. Єдиним опонентом залишалася Румунія. Тепер і цю перепону подолано

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