Зокрема проти спільної думки лідерів ЄС був Марк Рютте та Олаф Шольц.

Лідери Європейського Союзу розкритикували прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який стане наступним генеральним секретарем НАТО. Це сталося під час саміту через його опозицію до спільного фінансування оборонних проєктів ЄС. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Reuters.

На саміті Європейського Союзу в Брюсселі питання оборони були головними, на ньому також був присутній й президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що лідери обговорили пропозиції щодо спільного фінансування оборонних проєктів в межах блоку, проте вони зіткнулися опозицією з боку Рютте та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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"Всі, майже всі, голосно нагадали Марку Рютте, що він незабаром обійме посаду генерального секретаря НАТО, і що він повинен робити все, щоб переконатися, що Європа не економить гроші і ресурси (на обороні). Він сильна особистість, досвідчений політик, але я бачив, як він почервонів після того, як йому сказали: "Зачекай, друже, ти повинен мобілізувати всіх, щоб витрачати більше, а не менше коштів на оборону", - підкреслив Дональд Туск у коментарі журналістам.

Після саміту Рютте заявив представникам ЗМІ, що дискусії про фінансування оборони були "жорсткими".

"Очевидно, що деякі країни заперечували проти цієї ідеї, яка офіційно не обговорювалась, але дуже активно обговорювалась, про використання єврооблігацій для оборонних видатків. Німці, ми, я був дуже проти, але ми прийшли до спільних висновків", - наголосив політик.

У Reuters нагадали, що Нідерланди давно виступають за фінансову дисципліну в блоці з 27 країн і проти випуску спільних боргових зобов'язань. Своєю чергою Шольц після саміту заявив, що ЄС не має брати участі у фінансування закупівель озброєнь або національних оборонних бюджетів, а повинен зосередитися на сприянні кращій координації оборонної промисловості.

Водночас Туск зауважив, що був "дуже розлючений" аргументами, які він почув проти спільного фінансування оборонних проєктів.

"Цього року Польща витрачає на оборону близько 4% валового внутрішнього продукту (ВВП), що є найвищим показником в НАТО. У середу Польща, Литва, Латвія і Естонія закликали Європейський Союз побудувати оборонну лінію вздовж кордону блоку з Росією і Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз та інших шкідливих дій з боку Москви", - нагадали у виданні.

Призначення Марка Рютте на посаду генсека НАТО - останні новини

Як писав УНІАН, 26 червня посли НАТО обрали Марка Рютте наступним главою Альянсу. Він почне виконувати свої обов'язки генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський відреагував на таке призначення. Він зазначив, що Україна розраховує на продовження спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій євроатлантичній спільноті.

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