Глава МЗС РФ виправдовує агресію проти України, стверджуючи, що Москва нібито не порушила Будапештський меморандум, хоча саме Росія зруйнувала його основні гарантії безпеки.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не порушує Будапештський меморандум, попри повномасштабну війну проти України.

"Там (у Будапештському меморандумі – УНІАН) йдеться про те, що Україна, так само як і інші колишні радянські республіки, які відмовилися від ядерної зброї, отримає гарантії, які ядерні держави надають неядерним державам. Ось і все. Це все. Ці гарантії говорять, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є учасницями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", — цинічно заявив Лавров в інтерв’ю угорському YouTube-каналу Ultrahang, передає пропагандистське "РИА Новости".

За словами Лаврова, Київ начебто сам порушив принципи ОБСЄ щодо прав нацменшин, демократії та свободи слова — тому Москва не вважає свої дії порушенням домовленостей.

Будапештський меморандум - про що цей документ

Будапештський меморандум було підписано 5 грудня 1994 року Україною, США, Великою Британією та Росією. Документ гарантує Україні повагу до її суверенітету, територіальної цілісності та забороняє застосування сили чи економічного тиску проти неї.

Очевидно, що Росія грубо порушила всі пункти меморандуму, окупувавши Крим у 2014 році та розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну у 2022-му.

