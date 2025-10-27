Російському міністру не подобається, що глава Білого дому перестав потурати РФ.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив незадоволення тим, що адміністрація президента США Дональда Трампа "радикально" змінила підхід до завершення війни РФ проти України.

В інтерв'ю угорському YouTube-каналу Ultrahang російський міністр побідкався, що тепер Білий дім наполягає, щоб спочатку було припинення вогню. Він висловив думку, що адміністрація Трампа нібито змінила позицію під впливом Європи.

"Зараз (представники адміністрації президента США) говорять лише про негайне припинення вогню - це радикальна зміна. Це також означає, що європейці не сплять і не їдять і намагаються викрутити руки цій адміністрації", - висловився Лавров.

Хоча, як зазначив він, після зустрічі на Алясці з російським диктатором Трамп приймав позицію Кремля, що треба спочатку досягти стійкого, довготривалого миру, а не перемир’я.

Попутньо Лавров також поскаржився, що США нібито "перебувають під колосальним тиском з боку європейських "яструбів", Володимира Зеленського, адже вони, мовляв, не хочуть жодної американсько-російської взаємодії за жодним напрямом".

Заяви Лврова про віну

21 жовтня Лавров заявлялв, що заклики про негайне перемир'я без усунення першопричин "українського конфлікту", суперечать тому, про що домовилися Путін і Трамп на Алясці.

Того ж дня відбулася телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вона показала, що Кремль не змінив свою давню позицію щодо України.

