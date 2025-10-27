Saab наразі інвестує в збільшення виробничих потужностей у Бразилії, щоб мати можливість випускати близько 20-30 "Гріпенів" на рік.

Компанія Saab готова відкрити завод з остаточного складання винищувачів Gripen в Україні. Про це повідомив генеральний директор шведської оборонної компанії Мікаель Юханссон у коментарі Financial Times.

"Під час війни це непросто, але було б чудово створити в Україні потужності хоча б для остаточного складання і випробувань, а можливо, і для часткового виробництва", - заявив глава Saab.

Юханссон заявив, що угода з Україною "приблизно подвоїть потреби у виробничих потужностях", навіть незважаючи на те, що Saab наразі інвестує в збільшення виробничих потужностей у Бразилії, щоб мати можливість випускати близько 20-30 "Гріпенів" на рік. Він також додав, що Saab прагнутиме розширити потужності в Бразилії, а також, можливо, в Канаді та інших країнах Європи.

Юханссон також зазначив, що однією з можливостей фінансування виробництва є використання частини заморожених активів Росії.

"Необхідно розробити рішення щодо фінансування, яке зараз обговорюється на політичному рівні: яку частину фінансування і ризиків візьме на себе Швеція, яку частину можна розділити без участі інших країн, а яку частину можна використати в рамках конфіскованих Росією активів. Це поки що не зовсім ясно", - зазначив він.

Саш Туса, аналітик з аерокосмічної та оборонної промисловості з Agency Partners, заявив, що у Saab "більше шансів наростити обсяги, ніж у багатьох інших". Він додав, що пік виробництва Gripen становив близько 18 літаків на рік, а нині Saab випускає "трохи більше половини від цієї кількості".

"Найскладніше - вийти за рамки історичного максимуму виробництва", - сказав він.

цього тижня Україна і Швеція підписали попередню угоду про постачання Києву 100-150 винищувачів Gripen нової модифікації. Це саме попередня домовленість, повноцінного контракту з чіткими обсягами, термінами і кошторисом ще немає.

За словами шведського прем'єра, на повне виконання цього контракту знадобиться 10-15 років.

Президент Зеленський при цьому каже, що перші літаки можуть бути поставлені вже наступного року. Водночас експерти зазначають, що мова в такому разі може йти про передачу старих літаків.

