За словами Білла Нельсона, він не впевнений у правдивості цієї історії.

Адміністратор NASA Білл Нельсон закликав розслідувати інформацію The Wall Street Journal про те, що засновник SpaceX Ілон Маск підтримує "регулярні контакти" з російським диктатором Володимиром Путіним з кінця 2022 року, пише CNN.

Зокрема звіт про те, що Маск обговорював з Путіним "особисті теми, бізнес і геополітичну напруженість", викликає занепокоєння через національну безпеку, адже відносини SpaceX з NASA і американськими військовими могли надати Маску доступ до конфіденційної урядової інформації та розвідданих США.

"Я не знаю, чи правдива ця історія. Я думаю, що її слід розслідувати. Якщо історія про те, що між Ілоном Маском і президентом Росії були численні розмови, правдива, то я думаю, що це повинно викликати занепокоєння, зокрема, у NASA, Міністерства оборони, деяких розвідувальних служб", - зауважив Нельсон.

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Водночас один із чиновників, який знайомий з цим питанням, зазначив CNN, що ще минулого року американські посадовці були занепокоєні щодо стосунків Маска з Росією, проте розвідувальне співтовариство США остерігається вивчати такі взаємодії, адже Маск є американцем.

Взаємозв'язок між Путіним і Маском - що відомо

Раніше видання The Wall Street Journal написало, що американський мільярдер Ілон Маск має контакти з президентом РФ Володимиром Путіним. Декілька чиновників Білого дому заявили, що не знали про ці перемовини.

Водночас мільярдер не відповів на запит про коментарі. За його словами, критика з деяких сторін про те, що він став апологетом Путіна, є "абсурдною" і сказав, що його компанії "зробили для підриву Росії більше, ніж будь-хто".

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що між Путіним і Маском була лише одна телефонна розмова, під час якої вони говорили про "космос, а також поточні та майбутні технології". Він запевнив, що ні Путін, ні чиновники Кремля не ведуть постійних розмов з Маском.

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