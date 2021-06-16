Наталія Протасевич переконана, що участь сина у заході була вимушеною.

Мати білоруського опозиціонера Романа Протасевича Наталя прокоментувала нещодавню "прес-конференцію" сина в Мінську.

Про це повідомляє DW.

Участь сина у заході, який пройшов у МЗС Білорусі, вона назвала вимушеною. Роман, за її словами, перебував під психологічним тиском: "Він надів на себе маску, щоб врятувати себе, а також життя своєї дівчини".

Слідів насильства на його обличчі мати не побачила, на відміну від попереднього "інтерв'ю".

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"Але він виглядав пригніченим, нервово моргав. Ясно, що йому дуже сильно загрожують", - додала вона.

Як повідомлялося, 14 червня на "прес-конференції" Роман Протасевич заявив, що під час і після затримання його ніхто не бив. Зокрема, він назвав жартом повідомлення ЗМІ про те, що його бив особисто Олександр Лукашенко, який вважає себе легітимно обраним президентом Білорусі.

Затримання Романа Протасевича: подробиці

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став нібито сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

З 29 травня Кабінет міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

4 червня посли країн-членів Європейського союзу прийняли рішення заборонити білоруським авіакомпаніям з 00-00 годин (за центральноєвропейським часом) 5 червня виконувати рейси в аеропорти Євросоюзу або через його повітряний простір.

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Автор: Юрій Годован