Раніше колишній президент РФ був куди більш експресивним і енергійним, коли погрожував знищити світ.

Експрезидент Росії Дмитро Медведєв, який раніше прославився погрозами ядерним армагеддоном, пообіцяв покарати Україну за події в Курській області. Відповідну заяву він зробив на нараді, де обговорювалася ситуація в російському прикордонні.

"Вони понесуть за те, що зробили, безумовно заслужене покарання. Таке покарання, яке передбачає найрізноманітніші наслідки для тих, хто це зробив. Включаючи керівництво київського націоналістичного режиму", - заявив він.

При цьому, на превеликий подив, Медведєв жодного разу не згадав ядерну зброю і чомусь не пообіцяв, що окупанти дійдуть до кордонів Польщі. Та і загалом він виглядав досить пригніченим.

Ситуація в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, правитель Росії Володимир Путін лише через тиждень відреагував на українську атаку в Курській області. Те, що він говорить, дратує пропагандистів і тих, кого це стосується. Але критика війни всередині Росії аж ніяк не посилюється - навпаки.

Тим часом МЗС України офіційно заявило, що анексія Курської області не передбачається. Метою української операції в російському регіоні є не його приєднання до України, а створення санітарної зони для захисту Сумщини від російських обстрілів.

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